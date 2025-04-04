¡Ö¥Þ¥·¥ó¤òºî¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¸«¤ë¤Î¤âF1¤ÎÌÌÇò¤µ¡×¡£¸µ¥Û¥ó¥Àµ»½Ñ¼Ô¡¦ÀõÌÚÂÙ¾¼¡¢F1ÆüËÜGPÄ¾Á°¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª¡Ú¸åÊÔ¡Û
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÇF1ÆüËÜGP¤ËÄ©¤à¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Î³«È¯¿Ø¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ó¥À¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï2026Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÈÁÈ¤ß¡¢F1¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Û¥ó¥À¤ÏÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Û¥ó¥À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¸µ¥Û¥ó¥Àµ»½Ñ¼Ô¤ÎÀõÌÚÂÙ¾¼¡Ê¤¢¤µ¤¡¦¤ä¤¹¤¢¤¡Ë»á¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤ÎF1¤òÃæ¿´¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀõÌÚÂÙ¾¼»á¤ÎÃø½ñ¡Ø´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¡Ù
¢¨Á°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£2026Ç¯¤ÎF1¤ÏPU¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë
¡½¡½Âè3ÀïÆüËÜGP¤ò´Þ¤á¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Î½øÈ×Àï¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹Àª¤Ï¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«È¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀõÌÚ¡¡¤â¤·¥ï¡¼¥¯¥¹Àª¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç³«È¯¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯¤¬¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¼è¤ì¤ëºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢PU¤Î³«È¯¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤ÊÏÃ¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ë°ÕÃÏ°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤¬ÍÍø¤Ê¤È¤³¤í¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²þÎÉ¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·»ä¤¬¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢PU¤Î³«È¯¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ë¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤¤ÄË¬¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬¤ª¿Í¹¥¤·¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÃÏ°¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤¬¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë!?
¡½¡½²áµî¤Ë¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥º¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ç¿ô¡¹¤Î¾¡Íø¤È¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Å·ºÍ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï¡Ö2026Ç¯¤«¤é¤ÎF1¤ÏPU¤Î½ÐÍè¤¬¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀõÌÚ¡¡»ä¤âÆ±°Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤¬"Åö¤¿¤ê"¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÈô¤Ó¤Ì¤±¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤³¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
PU¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬Èô¤Ó¤Ì¤±¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ï2014Ç¯¤ÎºÆ¸½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¼óÇ¾¿Ø¤ÏÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ï¿·¤·¤¤PU¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿2014Ç¯°Ê¹ß¡¢¹â¤¤ÀÇ½¤ò¸Ø¤ëPU¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¤Ç8Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀõÌÚ¡¡¤â¤·¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤é¡¢PU¤Î¾ì¹ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ï2¡Á3Ç¯¤Ï¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£PU¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼ÖÂÎ¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ÖÂÎ³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¤ä¶õÎÏ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò¿¿»÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âPU¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÁÛÁü¤·¤Æ³«È¯¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÁÛÁü¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¤ì¤ë¤È¤µ¤é¤Ë»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢PU¤Î¿®ÍêÀ¤äÂÑµ×À¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÖÂÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤äPU¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤É¤ì¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë³«È¯¤ÎÊý¸þ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤ä¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÃæ¤ÇPU¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÀõÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
ÀõÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¶É¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊý¸þ¤Ç³«È¯¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÊÌ¤ÎÊý¸þ¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£³«È¯¤Î¥¥â¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò·è¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢³«È¯¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Á°ÊÔ¤Ç¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÎã¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ»½Ñ¼Ô¤¬¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤â¤·¼ºÇÔ¤·¤¿¤éÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤µ¤ì¤ÆÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦......¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤À¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê³«È¯¤òÆ³¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢
¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤ä¸½ºß¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÌö¿Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ò2023Ç¯¤ËÎ¥Ã¦¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È¡£¤Ç¤â»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Û¥ó¥À¤ÏÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡½¡½¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ïµ»½Ñ¼Ô¤ÎÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¿Í»ö¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤âÂ³¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÌä¤¦À¼¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀõÌÚ¡¡º£²ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿ÍÁª¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¿Í¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÃ¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¸·¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤ì¤¬³«È¯¸½¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡¢²¿¿Í¤â¤ÎÍ¥½¨¤Êµ»½Ñ¼Ô¤¬¥Á¡¼¥à¤òµî¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÁªÂò¤âÌÂÁö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¡¢Ãç´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Û¥ó¥À¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬º£Ç¯¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀõÌÚ¡¡»ä¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Û¥ó¥À¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼ÖÂÎÀÇ½¤¬Äã²¼¤·¡¢¥í¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÍ¥½¨¤Êµ»½Ñ¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë³«È¯ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î²¾Àâ¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥À¤â¡¢¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥óÁª¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤±¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤È¥Î¥ê¥¹Áª¼ê¤ÏºòÇ¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤Ïº£¸å¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯
¡½¡½¥Û¥ó¥À¤È¤·¤Æ¤âÉüµ¢½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎPU³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÀõÌÚ¡¡ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉôÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ê¤É¤Ç¿®ÍêÀ¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢³«È¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï100¡ó¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¼«¼Ò¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÀ½Â¤²ñ¼Ò¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¥º¡ÊRBPT¡Ë¤ÇPU¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éRBPT¤Ë³«È¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Û¥ó¥À¤¬2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀõÌÚ¡¡¤³¤Î3·î¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¦Ì³¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥·¥ó³«È¯¤Î¥¥â¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¥À¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤µ¤ó¤¬Æþ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¥Û¥ó¥À¤â¹çÎ®¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¿Íºà¤¬Î®½Ð¤·¡¢¼«¼ÒÀ½¤ÎPU¤Ç»²Àï¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï²¼¹ß¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÎÆÉ¤ß¤Ç¤¹¡£
F1¤Ï¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Â®¤¤¤Î¤«¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥·¥ó¤òºî¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤ä¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¸«¤ë¤Î¤âF1¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ïµ»½Ñ¼Ô¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÀõÌÚÂÙ¾¼¡Ê¤¢¤µ¤¡¦¤ä¤¹¤¢¤¡Ë¡¡
1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£1981Ç¯¡¢ËÜÅÄµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤ËÆþ¼Ò¡£Âè2´ü¥Û¥ó¥ÀF1¡¢½éÂå¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡¢¥¢¥³¡¼¥É¡¢N-BOX¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£2017Ç¯¤«¤éÂè4´ü¥Û¥ó¥ÀF1¤ËÉüµ¢¤·¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È³«È¯¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£Âè4´ü³èÆ°¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£2023Ç¯½Õ¡¢¥Û¥ó¥À¤òÄêÇ¯Âà¿¦¡£¸½ºß¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDAZN¡×¤ÇF1²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ ¥Û¥ó¥ÀF1¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜGP³«ºÅÃæ¤Î4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ NHK¡Ö¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX ¡ÁÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡Á¡×¤Ç2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀõÌÚ»á¤é¥Û¥ó¥ÀF1¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³èÌö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡ØÁö¤ì Ä©Àï¤Îº² ¡ÁF1¡¡30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¡Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡Ø´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ ¥Û¥ó¥ÀF1¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿µ»½Ñ¼Ô¤Î¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡ÙÀõÌÚÂÙ¾¼¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Ê¸¡¿Àî¸¶ÅÄ ¹ä¡¡¼Ì¿¿¡¿ºù°æ½ßÍº¡¡Red Bull Contents Pool