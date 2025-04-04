現地時間4月5日（土）に、アラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場で行われるドバイワールドカップ（G1）の出馬表が確定した。

●ドバイワールドカップ（G1）

第9R 北半球産馬4歳上、南半球産馬3歳上・ダ2000m

賞金総額：1200万米ドル

1着賞金：696万米ドル

発送予定時刻：日本時間4月6日（日）2時30分（現地時間4月5日（土）21時30分）

※JRA発売レース

・出走予定JRA所属馬

ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）

ウシュバテソーロ（牡8・美浦・高木登）

フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）

ラムジェット（牡4・栗東・佐々木晶三）

【サウジカップ】坂井瑠「感謝しかないです」フォーエバーヤング海外G1初制覇

サウジカップからの連勝がかかるフォーエバーヤング

馬番：

ゲート番：

馬名

性齢・重量・騎手

調教師

馬番：1

ゲート番：5

フォーエバーヤング

牡4・57・坂井瑠星

矢作芳人

馬番：2

ゲート番：7

ヒットショー

牡5・57・F.ジェルー

B.コックス

馬番：3

ゲート番：6

イルミラコロ

牡5・57・J.ヴェラスケス

A.サノ

馬番：4

ゲート番：10

インペリアルエンペラー

せん5・57・T.オシェア

B.シーマー

馬番：5

ゲート番：11

カトナ

せん6・57・S.デソウサ

D.オニール

馬番：6

ゲート番：8

ミクスト

牡5・57・L.デットーリ

D.オニール

馬番：7

ゲート番：9

ラムジェット

牡4・57・三浦皇成

佐々木晶三

馬番：8

ゲート番：2

ラトルンロール

牡6・57・W.ビュイック

K.マクピーク

馬番：9

ゲート番：4

ウシュバテソーロ

牡8・57・菅原明良

高木登

馬番：10

ゲート番：1

ウォークオブスターズ

せん6・57・M.バルザローナ

B.シーマー

馬番：11

ゲート番：3

ウィルソンテソーロ

牡6・57・川田将雅

高木登