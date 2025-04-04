現地時間4月5日（土）に、アラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場で行われるドバイシーマクラシック（G1）の出馬表が確定した。

●ドバイシーマクラシック（G1）

第8R 北半球産馬4歳上、南半球産馬3歳上・芝2410m

賞金総額：600万米ドル

1着賞金：348万米ドル

発送予定時刻：日本時間4月6日（日）1時50分（現地時間4月5日（土）20時50分）

※JRA発売レース

・出走予定JRA所属馬

シンエンペラー（牡4・栗東・矢作芳人）

ダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）

チェルヴィニア（牝4・美浦・木村哲也）

ドゥレッツァ（牡5・美浦・尾関知人）

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日本馬4頭が参戦

馬番：

ゲート番：

馬名

性齢・重量・騎手

調教師

馬番：1

ゲート番：7

カリフ

せん6・57.5・A.デフリース

F.ナス

馬番：2

ゲート番：6

ドゥレッツァ

牡5・57.5・C.スミヨン

尾関知人

馬番：3

ゲート番：9

ジアヴェロット

牡6・57.5・O.マーフィー

M.ボッティ

馬番：4

ゲート番：4

レベルスロマンス

せん7・57.5・W.ビュイック

C.アップルビー

馬番：5

ゲート番：2

カランダガン

せん4・57・M.バルザローナ

F.グラファール

馬番：6

ゲート番：3

ダノンデサイル

牡4・57・戸崎圭太

安田翔伍

馬番：7

ゲート番：5

デイラマイル

牡4・57・T.マーカンド

O.バローズ

馬番：8

ゲート番：1

シンエンペラー

牡4・57・坂井瑠星

矢作芳人

馬番：9

ゲート番：8

チェルヴィニア

牝4・55・C.ルメール

木村哲也