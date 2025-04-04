現地時間4月5日（土）に、アラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場で行われるドバイターフ（G1）の出馬表が確定した。

●ドバイターフ（G1）

第7R 北半球産馬4歳上、南半球産馬3歳上・芝1800m

賞金総額：500万米ドル

1着賞金：290万米ドル

発送予定時刻：日本時間4月6日（日）1時15分（現地時間4月5日（土）20時15分）

※JRA発売レース

・出走予定JRA所属馬

ソウルラッシュ（牡7・栗東・池江泰寿）

ブレイディヴェーグ（牝5・美浦・宮田敬介）

メイショウタバル（牡4・栗東・石橋守）

リバティアイランド（牝5・栗東・中内田充正）

【武豊日記】ドバイミーティングに参加

日本馬4頭参戦

馬番：

ゲート番：

馬名

性齢・重量・騎手

調教師

馬番：1

ゲート番：11

ファクトゥールシュヴァル

せん6・57・M.ギュイヨン

J.レニエ

馬番：2

ゲート番：1

ゴーストライター

牡4・57・R.ライアン

C.コックス

馬番：3

ゲート番：6

ゴエモン

牡6・57・A.サナ

H.エブラヒム

馬番：4

ゲート番：10

ホロウェイボーイ

せん5・57・D.タドホープ

K.バーク

馬番：5

ゲート番：7

マルジューム

牡6・57・T.マーカンド

W.ハガス

馬番：6

ゲート番：8

メイショウタバル

牡4・57・武豊

石橋守

馬番：7

ゲート番：3

ネーションズプライド

牡6・57・W.ビュイック

C.アップルビー

馬番：8

ゲート番：9

ロマンチックウォリアー

せん7・57・J.マクドナルド

C.シャム

馬番：9

ゲート番：2

ソウルラッシュ

牡7・57・C.デムーロ

池江泰寿

馬番：10

ゲート番：4

ブレイディヴェーグ

牝5・55・C.ルメール

宮田敬介

馬番：11

ゲート番：5

リバティアイランド

牝5・55・川田将雅

中内田充正