【ドバイゴールデンシャヒーン】アメリカンステージは7番ゲートから
現地時間4月5日（土）に、アラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場で行われるドバイゴールデンシャヒーン（G1）の出馬表が確定した。
●ドバイゴールデンシャヒーン（G1）
第6R 3歳上・ダ1200m
賞金総額：200万米ドル
1着賞金：116万米ドル
発送予定時刻：日本時間4月6日（日）0時40分（現地時間4月5日（土）19時40分）
※JRA発売レース
・出走予定JRA所属馬
アメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）
クロジシジョー（牡6・栗東・岡田稲男）
リメイク（牡6・栗東・新谷功一）
【ドバイ・マハブアルシマール】マーフィー「一瞬かわせるのではと…」アメリカンステージは2着と大健闘JRA馬3頭参戦
馬番：
ゲート番：
馬名
性齢・重量・騎手
調教師
馬番：1
ゲート番：2
カラーアップ
せん7・59.5・P.ドッブス
D.ワトソン
馬番：2
ゲート番：1
ドリューズゴールド
牡5・59.5・S.デソウサ
J.オラスコアガ
馬番：3
ゲート番：10
イースターンワールド
せん8・59.5・R.ドーソン
A.ビン・ハルマシュ
馬番：5
ゲート番：6
クロジシジョー
牡6・59.5・戸崎圭太
岡田稲男
馬番：6
ゲート番：11
ナカトミ
せん6・59.5・E.ハラミーヨ
W.ウォード
馬番：7
ゲート番：8
リメイク
牡6・59.5・L.デットーリ
新谷功一
馬番：8
ゲート番：3
ロイヤルコマンド
牡8・59.5・C.ルメール
S.ビン・ガデイヤー
馬番：9
ゲート番：9
ストレートノーチェイサー
牡6・59.5・J.ヴェラスケス
D.ブラッカー
馬番：10
ゲート番：4
スーパーチャウ
牡5・59.5・C.サザランド
J.デルガド
馬番：11
ゲート番：5
タズ
せん8・59.5・T.オシェア
B.シーマー
馬番：12
ゲート番：7
アメリカンステージ
牡3・56・O.マーフィー
矢作芳人
馬番：13
ゲート番：12
ダークサフロン
せん3・56・C.ビーズリー
A.ビン・ハルマシュ