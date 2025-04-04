【川崎記念】サンライズジパングなどJRA6頭
神奈川県川崎競馬組合は、4月9日（水）に行われる川崎記念（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。
●第74回川崎記念（Jpn1）
施行日：4月9日（水）
施行場：川崎競馬場
距離：2100m
出走資格：サラブレッド系 4歳以上
1着賞金：1億円
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●JRA
グランブリッジ（牝6・栗東・新谷功一）川田将雅
サンライズジパング（牡4・栗東・新谷功一）幸英明
ダイシンピスケス（牡7・栗東・森秀行）戸崎圭太
ポタジェ（牡8・栗東・友道康夫）岩田望来
メイショウハリオ（牡8・栗東・岡田稲男）浜中俊
メイショウフンジン（牡7・栗東・西園正都）酒井学
●地方
ガルボマンボ（牡6・船橋・田中力）騎手未定
キリンジ（牡5・大井・渡邉和雄）騎手未定
キングストンボーイ（せん7・大井・渡邉和雄）騎手未定
サヨノネイチヤ（牡6・大井・坂井英光）西啓太
ディクテオン（せん7・大井・荒山勝徳）騎手未定
テンカハル（牡7・船橋・山田信大）騎手未定
ミックファイア（牡5・大井・渡邉和雄）騎手未定
ライトウォーリア（牡8・川崎・内田勝義）吉原寛人