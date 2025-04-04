神奈川県川崎競馬組合は、4月9日（水）に行われる川崎記念（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。

●第74回川崎記念（Jpn1）

施行日：4月9日（水）

施行場：川崎競馬場

距離：2100m

出走資格：サラブレッド系 4歳以上

1着賞金：1億円

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1億円の高額賞金

●JRA

グランブリッジ（牝6・栗東・新谷功一）川田将雅

サンライズジパング（牡4・栗東・新谷功一）幸英明

ダイシンピスケス（牡7・栗東・森秀行）戸崎圭太

ポタジェ（牡8・栗東・友道康夫）岩田望来

メイショウハリオ（牡8・栗東・岡田稲男）浜中俊

メイショウフンジン（牡7・栗東・西園正都）酒井学

●地方

ガルボマンボ（牡6・船橋・田中力）騎手未定

キリンジ（牡5・大井・渡邉和雄）騎手未定

キングストンボーイ（せん7・大井・渡邉和雄）騎手未定

サヨノネイチヤ（牡6・大井・坂井英光）西啓太

ディクテオン（せん7・大井・荒山勝徳）騎手未定

テンカハル（牡7・船橋・山田信大）騎手未定

ミックファイア（牡5・大井・渡邉和雄）騎手未定

ライトウォーリア（牡8・川崎・内田勝義）吉原寛人