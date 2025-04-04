Âçºå¶Í°þ¤ÎºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿¹ÍÛ¼ù¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×·òÂç¹âºê¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¤«¤é»É·ã
¡¡U18¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬3Æü¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£9·î¤Ë²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè32²óWBSC¡¡U18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¡×¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢38¿Í¤¬»²²Ã¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÂçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¤ÎºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿¹ÍÛ¼ù¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÌó20µå¤òÅê¤¸¤Æ¡¢»ý¤ÁÁ°¤Îµå°Ò¤òÈäÏª¡£¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢U18¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£À¨¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤ê¼«³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿º£½ÕÁªÈ´¤Ï¡¢Á´Áª¼ê¤Ç½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ò¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤·¤¿¡£4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÁªÈ´»Ë¾åºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë155¥¥í¤ò·×Â¬¡£¡Ö¼«Ê¬¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î23Ç¯U18WÇÕ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¹»¤Ç2³ØÇ¯¾å¤ÎÁ°ÅÄÍª¸à¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Åö»þ1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡¢ÎÀÆâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²÷Åê¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤¹¡£ÀèÇÚ¤ÈÆ±¤¸»ø¥¨¡¼¥¹½±Ì¾¤Ø¡¢¤¤ç¤¦4Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿Åß¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨¤¹¡£¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë