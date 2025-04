Number_iが3月21日放送の『ミュージックステーション 2時間スペシャル』(テレビ朝日系)、3月24日放送の『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)に出演し、新曲「GOD_i」を披露。そのパフォーマンス後に、「岸くんの歌声」といったワードがX(旧Twitter)でトレンド入りした。

(関連:【動画あり】岸優太の歌唱力の高さが際立つNumber_i「GOD_i」)

実は今回に限った話ではなく、音楽番組出演時を中心に、岸優太の歌唱力の高さが叫ばれることはこれまでに何度もあった。岸といえば天然なキャラクターのイメージも浸透しており、なかには初めて歌を聴いてギャップを感じたという声もあれば、パフォーマンスを通してあらためて歌声の魅力を再確認する人も多いようである。加えて、直近で披露している「GOD_i」をプロデュースしたのが岸ということもあり、今回は特に彼の音楽スキルに注目が集まっているようだ。

「GOD_i」の岸のメインパートのなかでも印象的なのが、〈ねぇ未来の俺にお願いごと〉のフレーズだろう。ダンスブレイクを経て、ラストに向けて再び盛り上がっていく過程で登場する、この楽曲の重要なパートだ。オルガンやクワイアが壮大さを醸し出すなかで、まるで天に祈りを捧げるように伸びやかに響きわたる岸の歌唱は、たったワンフレーズで切実な想いを強く表現している。彼がぐっと感情を込めた時の歌声は、胸が締めつけられるようでいて、ずっと聴いていたくなるような魅力があるのだ。

「GOD_i」では岸の“聴かせる”ボーカルに触れられる一方で、過去のリリース曲では個性的なラップも話題になってきた。Number_iのデビュー曲「GOAT」では、1番のサビまでは低音をきかせた歌声を披露しているが、2番の〈タクシー乗るのにも一苦労な Artist〉からは少しおどけた声色に変化。続く〈君に見てほしいんだ/マジぶっちぎる Shooting Star〉のパートも、初めて聴いた時に複雑な譜割りを歌いこなす彼に驚かされた――が、デモ音源で歌声を吹き込んでいたPecori(ODD Foot Works)曰く「俺が入れたガイドと全く違うことをするのがKC(岸)で、これがめっちゃいいんですよ」(※1)とのことで、岸が自分の感性でこうした耳に残るパートを作り上げてきたことも窺える。

そして、岸が“七色の歌声”を持つことも、かねてからファンの間では有名だ。Number_iの楽曲を通しても、これまでにさまざまな歌声を見せてきた。たとえば、昨年リリースされた1stシングル『GOAT』収録の「Is it me?」は岸のはつらつとした歌い出しに引きつけられ、同シングル収録でシングルカットもされた「Blow Your Cover」は総じて艶っぽい歌い方とラストの〈愛させて Once again〉に痺れる。1stアルバム『No.Ⅰ』収録のソロ曲「Recipe」は優しく包み込むような声色で、楽曲は自身が作曲を手掛けたほか、昨年末に開催された全国ツアー『Number_i LIVE TOUR 2024 No.Ⅰ』では自らギター、ベース、シンセといった楽器を奏でていたことも記憶に新しい。

多彩な声色を駆使し、どの曲でも表情豊かな歌を届けてくれる岸。一方で、レコーディングの現場で彼が40回以上も同じフレーズを歌っていたことが『Newsweek』2024年8月13日・20日号(CCCメディアハウス)では明かされていた。Number_iの数多くの楽曲に携わり、メンバーを近くで見てきたMONJOE(DATS)も誌面のインタビューで「すごい真面目な部分があって、音楽的な技術も含めて、一番幅が広いなと感じますね」と語っている。イメージに近づくまで、何度も何度も繰り返す。試行錯誤しながら、一生懸命に、自分の納得のいくまで。聴く者を魅了する岸の高い歌唱スキルは、そうやってずっと積み重ねてきた賜物でもあるのだろう。

ひとつのことを極めていけるのも才能だ。音楽に魅せられた岸の歌声をこれからも聴けること、そしてNumber_iとして新たな作品が生まれていくことを、想像するとワクワクしてくる。〈ねぇ未来の俺にお願いごと〉――彼らが夢見るような大きな舞台で、歌声が響く未来もそう遠くないのかもしれない。

※1:https://www.newsweekjapan.jp/stories/culture/2024/08/post-105554_1.php

(文=かなざわまゆ)