¡Úºù²Ö¾Þ1½µÁ°ÄÉ¤¤¡Û¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡¡11ÉÃ1¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å!¡¡¿¹°ì»Õ¡ÖÄ¾Àþ¤ÎÈ¿±þ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÂè85²óºù²Ö¾Þ¡×¡Ê13Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤Î1½µÁ°ÄÉ¤¤¤¬3Æü¡¢ÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·ªÅìÂÚºß¤Î´ØÅìÇÏ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡Ê¿¹°ì¡Ë¤ÏCW¥³¡¼¥¹¤Ç¥¿¥¤¥»¥¤¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ê4ºÐ2¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ò1ÇÏ¿ÈÄÉÁö¤·¡¢Ä¾Àþ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤Æ4ÇÏ¿ÈÀèÃå¡£6F81ÉÃ7¡Á1F11ÉÃ1¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¿¹°ì»Õ¤Ï¡ÖÄ¹¤á¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê»þ·×¤ò½Ð¤·¤ÆÆ»Ãæ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ä¾Àþ¤ÎÈ¿±þ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Á°Áö¥¯¥¤¡¼¥óC¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼5ÀïÌÜ¤Ç½Å¾Þ½é¾¡Íø¡£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿°ìÀï¡£ÁÇ¼Á¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È°¦ÇÏ¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£