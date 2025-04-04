¡Ö¼ê½Ñ¤Ï½ªÎ» ¥¢¥á¥ê¥«¹¥·Êµ¤¤Ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇÀ¯ºö¤òÀµÅö²½¡¡NY³ô²ÁÂçÉý²¼Íî¤â¶¯µ¤»ÑÀªÊø¤µ¤º¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ö»Ä¹ó¤Çº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¥«¥Ê¥À¡Ö¸Å¤¤´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤ò¼ê½Ñ¤ËÎã¤¨¤Æ¡¢º£¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹¥·Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼ê½Ñ¤Ï½ªÎ» ¥¢¥á¥ê¥«¹¥·Êµ¤¤Ë¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇÀ¯ºö¤òÀµÅö²½¡¡NY³ô²ÁÂçÉý²¼Íî¤â¶¯µ¤»ÑÀªÊø¤µ¤º¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ö»Ä¹ó¤Çº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡×¥«¥Ê¥À¡Ö¸Å¤¤´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤Þ¤¢¡¢½ÅÉÂ¤Î´µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÉÂ¿Í¤Ê¤ó¤À¡£º£¸å¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ï¹¥·Êµ¤¤ËÊ¨¤¯¤À¤í¤¦¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï3Æü¡¢»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤ò½ÅÉÂ¤Î´µ¼Ô¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¼ê½Ñ¤ËÎã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤Ï½ªÎ»¤·¡¢º£¤ÏÀÅÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹¥·Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢³Æ¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ
¡Öº£¸å¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ·×²è¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤ÇÃæ»ß¤¹¤Ù¤¤À¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Ø¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤È¤·¤Æ20¡ó¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö»Ä¹ó¤Çº¬µò¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï3Æü¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÅý¹ç¤òÃå¼Â¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¿¸Å¤¤´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈá·à¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¸½¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Í¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ø25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÏÊóÉü´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
½»Âð,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Û¥Æ¥ë,
Áòº×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÇÛÀþ,
»ûÅÄ²°,
Ë¬Ìä²ð¸î