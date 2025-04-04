ÂáÊá¤Î21ºÐÃË¤È¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤ä¤ê¼è¤ê ¡Ö¥²¡¼¥à¤á¤°¤ê¸ýÏÀ¡×¤È¶¡½Ò¤â¡¡°¦ÃÎ¡¦°ìµÜ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸»àÂÎ°ä´þ»ö·ï
°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î½»Âð¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤È¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦¹¾¸ý¿¿ÀèÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÅìµþÅÔ¤Î¹â¹»À¸¡¦²ÃÆ£ÏÂ²Ú¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÀè·î28Æü¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥²¡¼¥à¤ÎÍ§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤ÆÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹¾¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤«¤é°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹¾¸ýÍÆµ¿¼Ô¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊñÃú¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£