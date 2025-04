サザンオールスターズが、「悲しみはブギの彼方に」のスペシャルムービーを公開した。

(関連:サザンオールスターズ、『THANK YOU SO MUCH』5年代連続首位 楽曲に潜むギャップ、“らしさ”の真骨頂)

本映像は、3月19日にリリースされたニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』に関連する各音楽ランキングで首位150冠(※1)を達成したことを記念して公開された。全国アリーナ&ドームツアーと帯同して開催された『よむ “THANK YOU SO MUCH” 展』の会場で上映されていた映像の特別編集版となっている。

現在、ユニクロ『ブラトップ』のTVCMソングに起用されている同楽曲は、サザンオールスターズがアマチュア時代にライブで演奏していた約50年前の楽曲だ。1stアルバム『熱い胸さわぎ』(1978年)には近しいサウンドの楽曲「いとしのフィート」が収録されることを受け、リリース候補から外れた“幻の未発表曲”となっていた。

桑田佳祐がニューアルバムの収録曲を検討していた際、原 由子が同楽曲のデモテープを見つけて聴き直したことをきっかけに収録されることに。半世紀の時を超え、制作の拠点としているビクター401スタジオにメンバーが集まり「せーの」という掛け声と共にレコーディングされたという。

また、本映像は20代前半の自分たちが演奏した楽曲と向き合うレコーディング映像をベースに構成され、桑田が「悲しみはブギの彼方に」を音源化するに至った想いを語ったボイスコメントが織り交ぜられた映像となっている。

本情報とあわせて、1年半ぶり5度目となる『茅ヶ崎サザン芸術花火2025』が6月7日に開催されることが決定。ティザー映像も公開された。本イベントは桑田の故郷であり、バンドの“聖地”としても知られる神奈川県茅ヶ崎市で行われ、サザンオールスターズの楽曲とシンクロして花火が打ち上げられる。ニューアルバムやツアー完走など、充実した2年間を締め括るイベントとなる予定だ。

『茅ヶ崎サザン芸術花火』は、2018年にサザンオールスターズ40周年の祝砲を兼ねて初開催。茅ヶ崎市で実施されたイベント史上最大となる3万5千人の動員人数を記録し、2019年に第2回、2022年10月に第3回、2023年10月に第4回が開催された。開催の度にチケットは即完し、これまでに延べ約15万人を動員。全国の花火イベントの中でも“元祖アーティスト花火”となっている。

2024年より会場であるサザンビーチちがさきの海岸補修工事が行われているため、昨年は未開催に。今年はイベント初となる初夏に開催される。さらに、前回と同様に茅ヶ崎FMが特別協力として開催地を盛り上げる。

観覧チケットは、本日4月4日正午よりローソンチケットにて先行受付(抽選)がスタート予定。茅ヶ崎市民向けの先行受付も実施されるとのこと。詳細はイベント特設サイトで確認できる。

(文=リアルサウンド編集部)