¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¢Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ²»¸»²½¤µ¤ì¤¿¡ÖÈá¤·¤ß¤Ï¥Ö¥®¤ÎÈàÊý¤Ë¡×¤ÎSP¥àー¥Óー¸ø³«

■アルバム『THANK YOU SO MUCH』に関連する各ランキングで150冠を達成したことを記念して公開!

サザンオールスターズが3月19日にリリースした、10年ぶり16作目となるアルバム『THANK YOU SO MUCH』が、オリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN「Top Albums Sales」をはじめ各ランキングの首位を席巻し、同作に関連する各ランキングで150冠(※)を達成。

※2023年6月に先行配信された「盆ギリ恋歌」から『THANK YOU SO MUCH』のリリースに至るまでの音楽ランキングから集計

これを記念して、アルバム収録曲「悲しみはブギの彼方に」のスペシャルムービーが公式YouTubeチャンネルで公開された。

ユニクロ“ブラトップ”のTVCMソングとしても注目を集める「悲しみはブギの彼方に」は、サザンオールスターズがアマチュア時代にライブで演奏していた約50年前の楽曲。

デビュー曲「勝手にシンドバッド」の2ヵ月後にリリースされた1stアルバム『熱い胸さわぎ』(1978年)には、近しいサウンドの「いとしのフィート」という楽曲が収録されることを受けて、リリース候補から外れた幻の未発表曲だ。

桑田佳祐が『THANK YOU SO MUCH』のレコーディング中に、収録曲をどうするか検討している際に、原 由子がこの曲のデモテープを見つけて聴き直したことをきっかけに、半世紀の時を超えて今回レコーディングされアルバムに収録されることとなった。

「悲しみはブギの彼方に」は、制作の拠点としているビクター401スタジオにメンバーが集まり、「せーの」で同時にレコーディングされた。そして今回公開されたスペシャルムービーは、約半世紀の時を超え、20代前半の自分たちが演奏した楽曲と向き合うレコーディング映像をベースに構成。

桑田が「悲しみはブギの彼方に」を音源化するに至った想いを語ったボイスコメントも織り交ぜられた貴重な映像となっている。

なおこの映像は、現在敢行中である全国アリーナ&ドームツアーに帯同して開催された『よむ “THANK YOU SO MUCH” 展』の会場で上映されていた映像の特別編集版。ファンから公開が待望されていただけに、必見だ。

