『茅ヶ崎サザン芸術花火2025』開催決定！サザンの全国ツアー完走を“聖地・茅ヶ崎”で花火と祝う

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■1年半ぶりとなる『茅ヶ崎サザン芸術花火』は6月7日にサザンビーチちがさきで開催!

6月7日に神奈川県茅ヶ崎市のサザンビーチちがさきにて、『茅ヶ崎サザン芸術花火2025』が開催される。

サザンオールスターズの桑田佳祐の故郷であり、サザンの聖地としても知られる“茅ヶ崎”。

2023年9月末から10月頭にかけて『茅ヶ崎ライブ2023』が開催されたことも記憶に新しい。そしてこのたびサザンオールスターズの楽曲にシンクロさせて世界最高峰の芸術花火が打ち上がる一夜限りの特大エンターテインメントショー『茅ヶ崎サザン芸術花火』が、1年半ぶりに実施されることが決定した。

『茅ヶ崎サザン芸術花火』は、サザンオールスターズ40周年の祝砲を兼ねて2018年に初開催。茅ヶ崎市で実施されたイベント史上最大となる3万5,000人の動員人数を記録し、翌年2019年にも第二回が開催された。そしてコロナ禍での休止期間を経て、2022年10月に第三回、2023年10月に第四回を開催した。

開催のたびにチケットは即完。これまでに延べ約15万人を動員し、今や全国の花火イベントのなかでも有数の人気を誇る“元祖アーティスト花火”となっている。

2024年より数年間かけて毎年秋から春先にかけて、会場であるサザンビーチちがさきの海岸補修工事が行われているため、2024年は開催が叶わなかったが、「今年こそ開催してほしい!」という多くの声を受けて、『茅ヶ崎サザン芸術花火』では、初となる初夏に開催することになった。

なお、前開催と同様、地元のFM局でゆかりある「茅ヶ崎FM」も特別協力として開催地を盛り上げる。

5月29日の東京ドーム公演をもって、サザンオールスターズの全国ツアーは大団円を迎える予定のため、その翌週に開催される本イベントはまさに祝砲。支えてくれたファンに向けた“THANK YOU SO MUCH”の想いが込められた花火になりそうだ。

サザンオールスターズの音楽と日本最高峰の花火に酔いしれる夜。ぜひイベントに参加してひと足早く夏を先取りしよう。

『茅ヶ崎サザン芸術花火2025』の観覧チケットは、4月4日12時かローソンチケットにて先行受付(抽選)がスタート。茅ヶ崎市民向けの先行受付も実施される。その他、詳細はイベントのオフィシャルサイトで。

イベント情報

『茅ヶ崎サザン芸術花火2025』

06/07(土)神奈川・サザンビーチちがさき

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『茅ヶ崎サザン芸術花火2025』OFFICIAL SITE

https://southern-hanabi.com/2025

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_sastimes

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp