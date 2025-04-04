「一番くじ ワンピース 匠ノ系譜 覇極」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ワンピース 匠ノ系譜 覇極」を4月4日より順次発売する。価格は1回790円。
本商品は、「ONE PIECE」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からE賞まで、「モンキー・D・ルフィ」、「シャンクス」、「ロロノア・ゾロ」、「ユースタス・キッド」、「ジュエリー・ボニー」がフィギュアシリーズ「墨式塊技」で立体化されている。
その他に、「手配書風ハンドタオル」や完全新規描きおろしイラストを墨絵師「御歌頭」氏によって墨絵で表現した「墨式アクリルスタンド」、「フレークステッカー」などがラインナップしている。ラストワン賞は、「シャンクス 神避 墨式塊技」の墨式カラーver.で、ラストワンには技名パネルが付属する。
「一番くじ ワンピース 匠ノ系譜 覇極」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：モンキー・D・ルフィ ゴムゴムの白い鞭 墨式塊技
B賞：シャンクス 神避 墨式塊技
C賞：ロロノア・ゾロ 黒縄大龍巻 墨式塊技
D賞：ユースタス・キッド 電磁砲 墨式塊技
E賞：ジュエリー・ボニー 歪んだ未来 墨式塊技
F賞：手配書風ハンドタオル
G賞：墨式アクリルスタンド
H賞：フレークステッカー
I賞：ラバー雑貨コレクション
ラストワン賞：シャンクス 神避 墨式塊技 墨式カラーver.
ダブルチャンスキャンペーン：モンキー・D・ルフィ ゴムゴムの白い鞭 墨式塊技
A賞：モンキー・D・ルフィ ゴムゴムの白い鞭 墨式塊技
B賞：シャンクス 神避 墨式塊技
C賞：ロロノア・ゾロ 黒縄大龍巻 墨式塊技
D賞：ユースタス・キッド 電磁砲 墨式塊技
E賞：ジュエリー・ボニー 歪んだ未来 墨式塊技
F賞：手配書風ハンドタオル
G賞：墨式アクリルスタンド
H賞：フレークステッカー
I賞：ラバー雑貨コレクション
ラストワン賞：シャンクス 神避 墨式塊技 墨式カラーver.
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～7月末日
A賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50個。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
※発売日は流通により前後する場合があります。