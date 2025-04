【PC版「The Last of Us Part II Remastered」】 4月4日 発売 価格:5,480円 CEROレーティング:Z(18才以上のみ対象)

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PC版アクションアドベンチャー「The Last of Us Part II Remastered」をSteamおよびEpic Games Storeにて4月4日に発売する。価格は5,480円。

「The Last of Us Part II Remastered」は、ノーティードッグが開発を手掛けた「The Last of Us Part II」に、グラフィックスの強化をはじめ、様々な新規要素を追加したリマスター版。2024年にプレイステーション 5版が発売されており、本作はそのPC版となる。

PC版では、エリーとアビーのスリルあふれる冒険を中心としたストーリーモードと、PS5版に追加された新機能もすべて導入されている。アダプティブトリガーとハプティップフィードバックの機能を含め、PlayStation DualSense コントローラーに完全対応するほか、PS5版で追加されたローグライクなサバイバルモード「NO RETURN」にも新たにコンテンツが登場する。また、オプションとしてPlayStation Networkのアカウントにサインインすることで、PlayStation オーバーレイ機能とPSNのトロフィーに対応できる。

【『The Last of Us Part II Remastered』PC版アナウンストレーラー】【PCの動作環境】

「The Last of Us Part II Remastered」について

「The Last of Us Part II Remastered」には、「The Last of Us Part II」に搭載されていた多数のアクセシビリティ機能に加え、音声ガイド(※2)や音声振動機能(※1)が追加されている。

(※1)DualSenseワイヤレスコントローラーのすべての機能を使用するには有線接続が必要。

(※2)音声対応言語でのみ使用できる。

新機能

本編でカットされたステージに開発者コメンタリーが付いた「未公開ステージ」や「ギター演奏」モード、「タイムアタックモード」(※3)、「フォトモード」が収録されている。

(※3)アンロックするにはゲームを一定以上まで進行する必要がある。

サバイバルモード「NO RETURN」

「NO RETURN」は、ローグライクなサバイバルモード。自分の進む道を選び、ランダムな敵と戦って生き残る必要がある。異なる特性を持ったキャラクターをアンロックして、思い出深い様々なマップで敵や手強いボスと戦っていく。

PC版では、「No Return」で使用できる新キャラクター2人が追加されるほか、4つの新マップも追加される。

「No Return」で使用できる新キャラクター2人が追加(画像は英語版)

4つの新マップが追加(画像は英語版)

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.