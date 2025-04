【「姉系プチコミック」5月号】 4月4日 発売 価格:800円

小学館は、マンガ雑誌「姉系プチコミック」5月号を4月4日に発売する。価格は800円。

今月号では、篠原千絵氏によるミステリアス・ロマンマンガ「霧の森ホテル」の新シリーズが13年ぶりに登場。短期集中連載として掲載される。

また、小学館の女性向けマンガが読める総合WEBサイト「フラコミlike!」では、「霧の森ホテル」4チャプターが無料公開されている。

【霧の森ホテル】

どこにあるのか誰も知らない、人生に悩み、心の迷宮を彷徨う者だけが辿り着くことができる「霧の森ホテル」。そんな不思議なホテルに今日も導かれたお客様がやってくる。そこで繰り広げられる物語とはーー

「霧の森ホテル」コミックス最新3巻が11月に発売予定!

11月にコミックス最新3巻と、1・2巻の新カバーver.が同時発売予定。1・2巻新カバーver.はFCα「霧の森ホテル」1・2巻(2007~2008年)と同一内容となる。

