ÁíÌ³¾Ê¤¬¹ÔÀ¯»ØÆ³¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤áÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤ÏÃæµïÀµ¹»á¤ÎÀË½ÎÏ¤ò½ä¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤Î¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ÏÊ¸½ñ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¼ÒÄ¹¤È¥Õ¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶â¸÷¼ÒÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¶¯²½ºö¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ä·Ð±Ä¿Ø¤Î°Õ¼±²þ³×¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£·îÃæ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ÏÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¼«¼ç¼«Î©¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ëÊüÁ÷Ë¡¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷Ë¡¤ÎÌÜÅª¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÀ¯ÉÜ´ØÏ¢¤Î¹¹ð½Ð¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅöÌÌ¡¢¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö»ØÆ³ÆâÍÆ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ÏÊ¸½ñ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¶¿å¼ÒÄ¹¤È¥Õ¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶â¸÷¼ÒÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¶¯²½ºö¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ä·Ð±Ä¿Ø¤Î°Õ¼±²þ³×¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ÏÊüÁ÷»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¼«¼ç¼«Î©¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ëÊüÁ÷Ë¡¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷Ë¡¤ÎÌÜÅª¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤ÎÀ¯ÉÜ´ØÏ¢¤Î¹¹ð½Ð¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅöÌÌ¡¢¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö»ØÆ³ÆâÍÆ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£