【「だれでも抱けるキミが好き」6巻】 4月4日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「だれでも抱けるキミが好き」の6巻を4月2日に発売する。価格は792円。

本作はギャルのセフレができた高校生の淫らな青春グラフィティ。武田スーパー氏が「週刊ヤングマガジン」で連載しており、コミックスは累計70万部を突破している。

6巻では幼馴染みのアキトとキスをして止まれなくなったゴトウのもとに、アガワからの電話がかかってくる。

【「だれでも抱けるキミが好き」6巻あらすじ】

俺はアキトとキスをした──。

アキトは大切な幼馴染……そしてオレはアガワさんが好き。

一回だけの約束のはずのそのキスを引き金に、もう止まれなくなったオレとアキトはそのまま……。

アキトは初めて……優しくオレがリードしてあげないと。

そのときスマホの着信音が鳴る──それはアガワさんから。

オレはそのアガワさんからの電話を──!?

ギャルのセフレができた高校生の淫らな青春グラフィティ!

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.