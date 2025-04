【「ぴゅあ0.01mm」2巻】 4月4日 発売 価格:792円

講談社は、マンガ「ぴゅあ0.01mm」の2巻を4月4日に発売する。価格は792円。

本作は志岐佳衣子氏が「ヤンマガWeb」で連載している作品。お互い相手のことが気になりつつ、なし崩し的にセフレになってしまった会社員・土屋新と同級生・日野あこの関係を描いている。

2巻では日野の前にイケメンヤリチン美大生が現れる一方、土屋は社内のアイドル・雪下さんとカフェデートをすることになる。

【「ぴゅあ0.01mm」2巻あらすじ】

「ヤってしまった!!」

社内合コン中、酔いと嫉妬から居酒屋トイレで土屋を押し倒してしまった日野あこ。

反省する彼女の前に現れたのはイケメンヤリチン美大生……!?

一方、土屋は社内のアイドル雪下さんに呼び出され、カフェデートをすることに……!!

セフレ同士の恋は今日も0.01mmを隔ててすれ違う。

淫らで純(ぴゅあ)なセフレラブコメ、第2巻!

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.