TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡È¤¢¤Î¥²¡¼¥àµ¡¡É¤¬¡¢¤µ¤­¤Û¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

3Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ç¤Å·Æ²¤Î¿··¿¥²¡¼¥àµ¡¡ÖNintendo Switch 2¡×¡£

ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï¡È²èÌÌ¤ÎÂç¤­¤µ¡É¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò²£¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤¬¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤ò»È¤¨¤Ð¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¡£

¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï4Ëü9980±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¡¢È¯ÇäÆü¤Ï6·î5Æü¤Ç¤¹¡£