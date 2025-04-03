¥Þ¥óU¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¸º¾¯Ãæ¤ÎDF¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬¶½Ì£¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²Æ¿Í°÷À°Íý¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡ØTBR Football¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥óU¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½DF¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2017Ç¯7·î¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤«¤é¥Þ¥óU¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¡£¥Þ¥óU²ÃÆþ°Ê¹ß¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»273»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê½øÎó¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï2»î¹ç¤Î¤ß¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®¤µ— ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É (@ManUtd_JP) March 11, 2024
@VLindelof#MUFC || #PL pic.twitter.com/aDKJ9p1vl9