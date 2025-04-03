¡Úµð¿Í¡Û¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡³«ËëÀï¤«¤é£¶ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¡¿·³°¹ñ¿Í¤Ç¤ÏµåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£³¡½£µµð¿Í¡Ê£³Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬£²ÈÖ¡¦±¦Íã¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ£²°ÂÂÇ¡££³²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÃæÁ°°ÂÂÇ¤¬Âç¤¤¯ÃÆ¤ó¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÃæ·ø¡¦²¬ÎÓ¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë´Ö¤Ë°ìÎÝ¤«¤é¼ãÎÓ¤¬À¸´Ô¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤â·ãÁö¤·¤ÆÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁöÎÝ¤Ç»°ÎÝ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£µÏ¿¤ÏÃ±ÂÇ¤È¥¨¥é¡¼¤ÇÂÇÅÀ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤«¤é£¶»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤êµåÃÄ¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ËÊÂ¤Ö¥¿¥¤µÏ¿¡££²£µÂÇ¿ô£±£±°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï£´³ä£´Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£