¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬áÍÄ¤Ê¤¸¤ßáºäËÜÍ¦¿Í¤Î³èÌö¤Ë´¿´î¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£µ¡½£³¤È¥«¡¼¥É¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö£²¾¡¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¸·î£²£¶Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë°ÊÍè£µ£¸£¶Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤Ê°ì¾¡¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÊ¼¸Ë¡¦°ËÃ°»Ô¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Öº«ÍÛÎ¤¡Ê¤³¤ä¤Î¤µ¤È¡Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡×¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃæµ¾Èô¤òÊü¤ÁÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï¤³¤Î°ìÂÇ¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤½¤³¤Î¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¡Ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÇÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ÅÄÃæ¾¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï¡¢£²½µ´Ö¸å¤È¤Ê¤ë£´·î£±£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÍ½Äê¡£