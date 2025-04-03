osage¤¬¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ñ¤¤¤¹¡£¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥ªー¥Ðー¥É¥é¥¤¥ô¡×¤ÎMV¸ø³«¡ª²»¸»¤ÎÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£10·î¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Øosage LIVE TOUR 2025¡Ö¥¢¥¤¥ï¥Ê¥Óー¥Ê¥«¥è¥·¡×¡Ù¤â³«ºÅ¡ª
osage¤¬¿·¶Ê¡Ö¥ªー¥Ðー¥É¥é¥¤¥ô¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ªー¥Ðー¥É¥é¥¤¥ô¡×¤Ï¡¢BS-TBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÚÍË¥É¥é¥Þ23¡Ø¤¹¤Ñ¤¤¤¹¡£¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË23»þ～¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£4·î3Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªosage¤Ï¡¢10·î18Æü¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Øosage LIVE TOUR 2025¡Ö¥¢¥¤¥ï¥Ê¥Óー¥Ê¥«¥è¥·¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.04.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥ªー¥Ðー¥É¥é¥¤¥ô¡×
¡Ø¤¹¤Ñ¤¤¤¹¡£¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://bs.tbs.co.jp/drama/spice/
osage OFFICIAL SITE
https://osage-official.com/