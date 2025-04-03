ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬Æ®ÉÂ¤¹¤ë¿©Æ»¤¬¤ó¤È¤Ï¡ÄÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤è¤ê¹â³ÎÎ¨¤Ç¼£ÎÅ²ÄÇ½¡¢¼ê½Ñ¤ÎÂ¾¤Ë¤âÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ê¤É
¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ®¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ò¹¹¿·¡£¿©Æ»¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö·ÝÇ½³èÆ°¤ÏµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡
ÆüËÜ¿Í¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤Ï¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¶»¤ÎÃæ¤Î¿©Æ»Ãæ±ûÉÕ¶á¤«¤éÈ¯À¸¤·¡¢¼¡¤¤¤Ç4Ê¬¤Î1¤¬¿©Æ»¤Î²¼Éô¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¿©Æ»¤¬¤ó¤Ï¡¢¿©Æ»¤ÎÆâÌÌ¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ´Ëì¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¾åÈé¤«¤éÈ¯À¸¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬Ù¨Ê¿¾åÈé´â¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Ï¡¢½é´ü¤Ë¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤ËÆâ»ë¶À¸¡ºº¤Ê¤É¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬20¡ó¶á¤¯¤¢¤ë¡£Ìµ¾É¾õ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿©Æ»¤¬¤ó¤Ï¡¢Áá´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¤â¼£¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£
¿©Æ»¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¶»¤Î±ü¤¬¥Á¥¯¥Á¥¯ÄË¤ó¤À¤ê¡¢Ç®¤¤¤â¤Î¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤·¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¼£ÎÅË¡¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¼ê½Ñ¤ÏÂÎ¤«¤é¤¬¤ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊýË¡¤Ç¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½ºßºÇ¤âÉ¸½àÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¡£¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ò´Þ¤á¿©Æ»¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤ò´Þ¤à¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¡Ê¥ê¥ó¥ÑÀá³ÔÀ¶¡Ë¡£
¿©Æ»¤òÀÚ½ü¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢°ß¤äÄ²¤ò»È¤Ã¤Æ¿©Êª¤ÎÄÌ¤ë¿·¤·¤¤ÄÌÏ©¤ò¤Ä¤¯¤ëºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¡£¿©Æ»¤ÏðôÉô¡¢¶»Éô¡¢Ê¢Éô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô°Ì¤Ë¤è¤ê¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤Î¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤ë¼ê½Ñ½Ñ¼°¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡Ê²½³ØÎÅË¡¡Ë¡¢Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ë¡£