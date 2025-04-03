¥«¥ë¥Ó¡¼Æþ¼Ò¼°¡¡¡ÖÃÏÆ»¤Ë¶òÄ¾¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¡×¹¾¸¶¿®¼ÒÄ¹·óCEO¤¬·±¼¨¡¡¼åµ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö1¤ÄÆÀ°Õ¤ÊÊ¬Ìî¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤Ç¹îÉþ
¡¡¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¹¾¸¶¿®¼ÒÄ¹·óCEO¤Ï1Æü¡¢Æþ¼Ò¼°¤ËÎ×¤ß109¿Í¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÏÆ»¤Ë¶òÄ¾¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤òÃÏÆ»¤Ë¶òÄ¾¤Ë¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì¡Á³¤È¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼Â¤Ï¥ß¥½¡£¾ï¤Ë¼«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¹¾¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÆþ¼Ò¼°¤Ë¿¨¤ì¡Ö´üÂÔ¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÇÚ¤Î±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¡¢¤½¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤«¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼åµ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1¤ÄÆÀ°Õ¤ÊÊ¬Ìî¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â·ë¹½¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡È°ìÆü¤ÎÄ¹¡É¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡Æþ¼Ò¼°¤Ï¡¢Ä«¿©·ç¿©¤Î¼ÂÂÖ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÄ«¿©Çò½ñ¡×¤Îµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤È·ó¤Í¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹¾¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥°¥é¤ÎÌÜ³Ð¤á¤ë»ÅÁ÷¤ê¥»¥Ã¥È¡×¤ò¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£