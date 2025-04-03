ÉÚ±Ê°¦¡¡17ºÐ¤ÇNY¥³¥ì½é½Ð±é¤«¤é24Ç¯¡Ä¾å³¤¤Ç¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥·¥ç¡¼½Ð±éÊó¹ð¤Ë¡ÖÈþ¤·²á¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦¡Ê42¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾å³¤¤Ç¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÚ±Ê¤Ï¾å²¼Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤òÊâ¤¯»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¾å³¤¤Ç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÌÁÍ§¤ÎDu Juan¤È¤âºÆ²ñ¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Êµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö»ä¤¬½é¤á¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤ÎNYFW¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢17ºÐ¤Î01Ç¯¤Ë¡¢NY¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö24Ç¯¸å¤Îº£¡¢¾å³¤¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤!!¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ´¤ì¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡×¡Öµ¤ÉÊ¤È±ð¤ä¤«¤µ¡£ËÜÅö¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£