µð¿Í¡¢5ÆÀÅÀÃæ4ÆÀÅÀ¤¬µ¾Èô¡¡»³ËÜ¾»»á¡Öµ¾À·¥Õ¥é¥¤ÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡ü ÃæÆü 3¡Ý 5 µð¿Í ¡û
¡ã3²óÀï¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡ä
¡¡Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ÎÀ©ºî¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿3Æü¤ÎÃæÆü¡Ýµð¿ÍÀï¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜ¾»»á¤¬¡¢µð¿Í¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï0¡Ý0¤Î2²ó¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤Îµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢2¡Ý0¤Î3²ó¤âµÈÀî¾°µ±¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£»³ËÜ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅÀ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£½é²ó¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÊÃ±¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¡£µ¾À·¥Õ¥é¥¤ÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµð¿Í¤Ï3¡Ý1¤Î5²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤Îµ¾Èô¡¢4¡Ý3¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿8²ó¤âºäËÜ¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Îµ¾Èô¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿¡£»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Á¤êµ¾À·¥Õ¥é¥¤¡£ºäËÜÁª¼ê2¤ÄÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡§Åì³¤¥é¥¸¥ª¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë