「味噌っ子 ふっく」出身の店主による、濃厚なのにまろやかでパンチのある、ただただうまい「味噌らーめん」！（東京・学習院下）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は学習院下停留場近くにオープンした「味噌らーめん屋 ちょりん」。人気ラーメン店「味噌っ子 ふっく」出身の店主による独立店で、オープン早々人気を集めています。

味噌らーめん屋 ちょりん(東京・学習院下)

味噌らーめん 出典:がりんこすいかさん

2025年3月、都電の学習院下停留場から徒歩4分ほどの場所に、濃厚味噌ラーメンを楽しめる「味噌らーめん屋 ちょりん」がオープンしました。店主の市川 慎太郎氏は、大学卒業後に飲食店の広告や運営をサポートする会社に就職。元々好きであったラーメンで自分の店を出したいと思いはじめ、食べたときに衝撃を受けたという「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」に選出もされている「味噌っ子 ふっく」で社員として3年間勤務し、店長としても腕を振るっていました。今回独立を認めてもらえたため、JR高田馬場駅からも徒歩圏内の新目白通り沿いに新店舗を開店したそう。

看板 出典:1006_akiさん

明るく清潔感のある店内は、一人ひとりの間隔を広めに取れるよう、元々あったカウンターを撤去し作り直したのだそう。客席はカウンターに6席と、2名用テーブルが2卓あり、ゆったりと食事を楽しむことができます。

味噌らーめん 出典:早稻田の文士さん

自慢の「味噌らーめん」980円は「三河屋製麺」の国産小麦100%のストレート太麺に負けないよう、濃厚なパンチのある味噌スープに仕上げています。豚ガラと鶏ガラ、香味野菜をじっくり長時間煮込み、味噌の甘みが加わったマイルドなスープは、熱々で滑らかな口当たり。普通盛りで麺量が200gあり、さらに炒めた香ばしいもやしも盛られるので、食べ応えは十分。軟らかくとろけるような「ちゃーしゅー」も好評です。

味玉ちゃーしゅー味噌らーめん 出典:特盛ヒロシさん

しっかり味の染み込んだ味玉と、焼豚がたっぷりのった贅沢な「味玉ちゃーしゅー味噌らーめん」1,450円も、おすすめ。

辛味噌らーめん 出典:デイルス・マイビスさん

他にも旨辛がくせになる「辛味噌らーめん」1,000円や、4月から販売開始予定の味噌ダレとピリ辛ミンチ、にんにく、魚粉など合わせた中毒性のある「味噌台湾まぜそば」950円などがラインアップ。

ちゃーしゅー丼 出典:SGGKさん

ご飯ものには豚バラ焼豚が贅沢にのった「ちゃーしゅー丼」380円や「限定丼」400円を用意。オープンして間もないですが、平日でも行列必至の「味噌らーめん屋 ちょりん」。訪問の際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

辛味噌らーめん 出典:デイルス・マイビスさん

『辛味噌らーめん 1000円

出身店同様、ラー油を全体ではなく7割ほどにかけるスタイル。

具は焼豚2枚にメンマ、炒めモヤシ、ネギです。

まずラー油のかかっていないスープを飲むと、濃厚な味噌の旨み。

白味噌の甘さに炒めの香ばしさがバッチリハマり、ベースの豚骨も太いです。

続いてラー油部分を混ぜ合わせると、ビシッと鮮烈な辛さ。

しかし、元の味噌スープが濃厚なので激辛にはならず、濃厚旨辛になります。

麺は三河屋製麺の太麺。

粉の密度が濃くギュムっとコシがあり、濃厚スープに負けない存在感です。

焼豚はバラ煮豚が2枚。

トロトロにとろける旨い肉です。

クセのないメンマ、シャキシャキの炒めモヤシも丁寧な仕事。

また、スープの底の方は、より豚骨感を感じられて満足度上がります。

「花道庵」から続く濃厚味噌路線ですが、初っ端から仕上がった隙のない一杯。

初日は正直かなり待ったものの、それを凌駕する旨さでした』(デイルス・マイビスさん)

味玉ちゃーしゅー味噌らーめん 出典:特盛ヒロシさん

『味玉ちゃーしゅー味噌らーめん(1,450 円)を購入しました。

そして、列へ再び!更に待つこと …… 20分!入店!

席はカウンター7席くらい? 後ろに2名テーブル席がある感じか? お水は、券売機の右横にあるが、店員さんが提供!ステッカーを頂きました!

厨房は、男性3人でまわしている感じ!待つこと …… 8分!

味玉ちゃーしゅー味噌らーめん 登場。

旨そうな味噌らーめん!花道庵さん系のトロミあるスープ!焦げた香ばしい香り!モヤシトッピングの旨そうな味噌スープ!麺は、モチモチの三河屋製麺さんの太麺!あと、何と言っても「ふっく」さんは、焼豚が旨そう!出身の「ふっく」さんに負けない旨そうな焼豚!

味は ……

おいしい!トロミあるおいしい豚骨、鶏の旨味ある味噌スープ!鶏多いか?ちょっと私には上品か? もっと味濃いめな濃厚スープでもいい!挽肉も結構入ったスープがまた特徴!麺はモチっとしたスープとモヤシとよく絡み合うおいしい麺!量も結構ある!あと、やはり、焼豚が脂身があり、スープに合い、おいしい!焼豚は、本当にいい!味玉も柔らかくて、おいしい!久しぶりに「味噌っ子 ふっく」さんにも行きたくなった!

また、お伺い致します』(特盛ヒロシさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆味噌らーめん屋 ちょりん住所 : 東京都 豊島区高田3-21-11 高田橋ハイツ 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

