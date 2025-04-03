2022¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿Ï¢Â³¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¡¡¥á¥¥·¥³¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿Ì¾¾¥¢¥®¡¼¥ì¤Î¿®Ç°¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÈþ¤·¤¯¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤È¡×
¥Ù¥¹¥È16¤ÎÊÉ¤³¤½ÇË¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢1994Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥á¥ê¥«Âç²ñ¤«¤é7Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡£¤½¤ì¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤À¡£
¤ä¤äÀ¤Âå¸òÂå¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÃÏ¤Ç1¾¡1Ê¬1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿ËÌÃæÊÆÍ½Áª¤Ç¤âÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ï´ÆÆÄ¸òÂå¤ØÆ°¤¡¢¥¢¥®¡¼¥ì¤¬½¢Ç¤¡£¥¢¥®¡¼¥ì¤Ï¤³¤ì¤¬3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¾¤Î²¼¤Ç2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CONCACAF¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥«¥Ê¥À¡Ê2-0¡Ë¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ê2-1¡Ë¤ò·âÇË¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
·è¾¡¤Î¥Ñ¥Ê¥ÞÀï¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ß¥é¥óFW¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï¡¢¥¢¥®¡¼¥ì¤¬¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥á¥¥·¥³¤ÎDNA¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿Åö½é¤«¤é¤½¤ì¤òËÍ¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¡Ê¡ØTV Azteca Deportes¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ï¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÇÄÌ»»34Àï4¥´¡¼¥ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂÎÏÅª¤Ë¤Ï¹¶·â¿Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¡£¥¢¥®¡¼¥ì¤Ïº£²ó¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥Õ¥é¥àFW¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤È¥ß¥é¥ó¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ë2¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ò¥á¥Í¥¹¥³¥ó¥Ó¤ÏÂåÉ½¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡£
¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¡¢Å¥½¤¯¥Ò¥á¥Í¥¹¥³¥ó¥Ó¤Ç»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÎÀï¤¤Êý¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤ÏËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£