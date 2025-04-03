¥µ¥é¡¼¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë»ÄÎ±¡©¡¡2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿··ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤«
º£µ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡¢¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Î¼çÎÏ3¿Í¤¬º£µ¨¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼çÎÏÎ®½Ð¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î2¿Í¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØFoot Mercato¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥µ¥é¡¼¤È¤Î¿··ÀÌóÄù·ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½ºß¸ò¾ÄÃæ¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥µ¥é¡¼¤Îµá¤á¤ëµëÍ¿¤ò¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2Ç¯¤Ç¡¢Á´¤¦¤¹¤ì¤Ð2017Ç¯¤«¤é10¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥µ¥é¡¼¤Î¸å³ø¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ä¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¤Ïº£¸å¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£