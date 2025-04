ウルブズは主力選手の慰留に成功したようだ。



『GiveMeSport』によると、ウルブズはブラジル代表MFジョアン・ゴメスと2030年夏まで契約を1年間延長したという。



ブラジルの名門、フラメンゴの下部組織出身であるジョアン・ゴメスは2021年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2023年1月には1500万ポンドの移籍金でウルブズに完全移籍。ウルブズ加入後は主力として躍動しており、昨年にはブラジル代表デビューを果たすことに。今季もここまでプレミアリーグ28試合に先発出場し、3ゴール1アシストとクラブに欠かせない選手として活躍している。





1. Win the ball back

2. Celebrate



Love this from Joao Gomes! pic.twitter.com/DwDMwb1EZs