²ÃÆ£°½»Ò¥¢¥Ê¡Ö¸µ¡¹¥¢¥È¥Ô¡¼¤ÇÈ©¤¬À¨¤¤¼å¤¤¡×¡¡ÉáÃÊÃå¤Æ¤¤¤ë°áÉþ¤Î¤³¤À¤ï¤êÌÀ¤«¤¹¡ÖÀäÂÐ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ê¥¼¤½¤³¡©¡Ü¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦58¡Ë¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿·MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£°½»Ò¡Ê39¡Ë¤¬½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹¥¢¥È¥Ô¡¼¤ÇÈ©¤¬À¨¤¤¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÃÆ£¥¢¥Ê¡£¤½¤Î¤¿¤áÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ë°áÉþ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÌÊ100¡ó¡×¤Î¤â¤Î¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉáÃÊÍú¤¯¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥´¥à¡×¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÍú¤¤¤ÆÃ¦¤²¤ë¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤òÎÏÀâ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤Ø¤§¡Á¡×¤È°Õ³°¤Ë»×¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È22Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¡£2023Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï½Ð»º¤«¤éÉüµ¢¸å½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£