Âè5»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÄÔ´õÈþ¡¢É×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÍ¼ÈÓºî¤ê¡ÖÁá¤¤¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤ì¤ë¡×
4·î3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Âè5»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤Èºî¤Ã¤¿Í¼ÈÓ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢2Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡ÖÍ¼ÈÓ½àÈ÷¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤¡¤¯¤ó¤È2¿Í¤ÇÍ¼ÈÓ½àÈ÷¤¹¤ë¤È Áá¤¤¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤ì¤ë¡×¡Öº£Ìë¤ÏÅâÍÈ¤²¡¢¤ª¿»¤·¡¢±öº«ÉÛ¥¥ã¥Ù¥Ä ¤¨¤Î¤¤Î´Ú¹ñßÖ¤á¡¢¤¨¤Î¤¤ÎÆÚÆù´¬¤ ¸å¤Ïµû¾Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¼ÈÓ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢É×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Í¼ÈÓ¤Î½àÈ÷Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¤Þ¤¿¡¢3Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥¸¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Î ¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¡ ¤Þ¤¿£ï£áÁ°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¾Ð´é¤ÎÁ´¿ÈSHOT¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤·¤Æµ¢¤ê¤ËI¡Çm¥É¡¼¥Ê¥Ä ¤ò¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÂ¤ó¤Ç²¿¤È¤«GET¡×¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤âÇã¤Ã¤ÆÂçÎÌÂçÎÌ¡×¤È¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÈ¢¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±º¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¤È¤¤¤¦4»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢SNS¤äYouTube¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè5»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê