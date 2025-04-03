»²µÄ±¡Áªµó¡¢ÏÂ²Î»³Áªµó¶è¤ÏÊÝ¼éÊ¬Îö¤Ø¡ÄÀ¤¹Ì»á¤Ë¶á¤¤Á°ÍÅÄ»ÔÄ¹¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ
¡¡Á°ÏÂ²Î»³¸©ÍÅÄ»ÔÄ¹¤ÎË¾·îÎÉÃË»á¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£³Æü¡¢º£²Æ¤Î»²±¡ÁªÏÂ²Î»³Áªµó¶è¡Ê²þÁªÄê¿ô£±¡Ë¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆ±Áªµó¶è¤ËÆó³¬½ÓÇî¡¦¸µÅÞ´´»öÄ¹¤Î»°ÃË¡¢¿¹¯»á¡Ê£´£·¡Ë¤ÎÍÊÎ©¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªµóÀï¤Ï¡ÖÊÝ¼éÊ¬Îö¡×¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡Ë¾·î»á¤Ï¡¢Æ±Áªµó¶è¤«¤éºòÇ¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÏÂ²Î»³£²¶è¤Ë¤¯¤éÂØ¤¨½ÐÇÏ¤·¡¢¼«Ì±¸øÇ§¤Î¿¹¯»á¤òÇË¤Ã¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿À¤¹Ì¹°À®¡¦¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ë¶á¤¤¡££³Æü¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡Ö¡ÊÊÝ¼éÊ¬Îö¤Ï¡Ë¶»¤¬ÄË¤¤¤¬¡¢³èÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÏÂ²Î»³¤ä¹ñ¤Ë¤¹¤ë°ìÍã¤òÃ´¤¦»Ö¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£º£¸å¤ÏÀ¤¹Ì»á¤ÎÂÐ±þ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ë¾·î»á¤ÏÍÅÄ»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢»ÔÄ¹¤ò£´´üÌ³¤á¤¿¡£
¡¡»²±¡ÁªÏÂ²Î»³Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¿·¿Í¤ÎÂ¼¾å²ì¸ü»á¡Ê£¶£µ¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤ÎÎÓ¸µÀ¯»Ò»á¡Ê£µ£±¡Ë¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤ÎËöµÈ°¡Ìð»á¡Ê£µ£´¡Ë¤â½ÐÇÏ¤¹¤ëÍ½Äê¡£