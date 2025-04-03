¥Û¥ó¥ÀºÇ¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¡¿8¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª ¡ÈÀ¤³¦½é¡É¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â³«¤±¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÌ¤ÍèÅª¤ÇºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ÎòÂå½é¡ÈÂç¤¤á¥Ü¥Ç¥£¡É¤âºÎÍÑ¤ÎºÇ¿·¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
6ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤ÊÁõÈ÷¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡2022Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Û¥ó¥À¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¡£
¡¡
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ö¡ôÁÇÅ¨¤ÊÊë¤é¤·¡×¤ò·Ç¤²¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤Ç7¿Í¤Þ¤¿¤Ï8¿Í¤¬¾è¤ì¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎËèÆü¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤ÏÉ¸½à»ÅÍÍ¤Î¡ÖAIR¡Ê¥¨¥¢¡¼¡Ë¡×¤È¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤Î¡ÖSPADA¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥À¡Ë¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Îµ»½Ñ¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï1996Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬°ìÈÖ°Â¤¤¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Û¥ó¥À¤ÎRV¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥à¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢FF¾èÍÑ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤Î2ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢½éÂå¤ÎÎÉ¤µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢Àº×û¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥À¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡2005Ç¯¤Î3ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Äã¾²¡¦Äã½Å¿´¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2009Ç¯¤Î4ÂåÌÜ¤Ï¡¢»Í³Ñ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ò¾²²¼¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊØÍø¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡¡2015Ç¯¤Î5ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬½éÅëºÜ¤µ¤ì¡¢½Ä²£¤Ë³«¤¯¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥²¡¼¥È¡×¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿6ÂåÌÜ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äÎòÂå½é¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö À¤³¦½é¤ÎÀÅÅÅ¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¼°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÅÀ¡£
¡¡»Ø¤Ç·Ú¤¯¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥É¥¢¤¬³«ÊÄ¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â³«¤±¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¡ÖÌ¤ÍèÅª¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¹¥¤¡×¤ÈÊØÍø¤µ¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤ËÎòÂå¤Ç½é¤á¤ÆÁ´¼Ö3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ø¤Î¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡ÖAIR¡×¤ÎÁ´Ä¹¤Ï4800mm¡¢Á´Éý¤ÏÀèÂå¤è¤ê55mm¹¤¤1750mm¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤¬3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ¤ä5ÂåÌÜ¤Ç¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥À¡×¤À¤±3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂç·¿²½¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¤Î³ÈÂç¤ÇÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¼¼ÆâÄ¹2845mm¡¢¼¼ÆâÉý1545mm¤È¤¤¤¦¥Û¥ó¥À»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¹¡¹¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼ÖÆâ¤¬¹¤¯¤Æ²÷Å¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ÂÄê´¶¤¢¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹¥É¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ç¾¯¤·º¤¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡6ÂåÌÜ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¼°¥É¥¢¤äÁ´¼Ö3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ëÀß·×¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¤ò¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¤«¤éÂ³¤¯¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ÇÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö²ÈÂ²¤Î¡ôÁÇÅ¨¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¼¡¤Ï¤³¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£