¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬¿©Æ»¤¬¤ó¸øÉ½¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤ËÉ¬¤ºÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤ÆÉüµ¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63ºÐ¡Ë¤¬4·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö»ä¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î½©¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¡¢ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áá´ü¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢µ®¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤º¤ò´Þ¤á¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¾¯¤·¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤Àµ®¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤º¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤â¡Ø¡ÊÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¡ËGATE7¡Ù¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»°ÅÄ¡ÊÍ§Íü²Â¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÊÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Î¡Ë¡ØÀÐ¶¶¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ë¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ»°ÅÄ¡Ù¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡Ù¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¥×¥íÌîµå¡¢MLB¡¢ÍèÇ¯¤ÏWBC¤ÈWÇÕ¤È¡¢¤¢¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤ËÄëµþº²¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ËÉ¬¤ºÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤ÆÉüµ¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï¡Ö¡Ø¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Þ¤¿¤ä¤ë¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ªµÙ¤ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µµ¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤óµ§¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀÐ¶¶¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö»ä¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î½©¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¡¢ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áá´ü¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢µ®¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤º¤ò´Þ¤á¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¾¯¤·¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï¡Ö¡Ø¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Þ¤¿¤ä¤ë¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ªµÙ¤ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µµ¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤óµ§¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£