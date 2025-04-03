¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¡ÖÃ¯¤Î»Ò¶¡¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÄÎ¥º§»þ¿Æ¸¢Áè¤¤¤Ç¡Ö¤â¤á¤ë¤À¤±¤â¤á¤¿¡×ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¡¡Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¸½ºß¤ÏÉñÂæ±é½Ð²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¹õÅÄÍ¦¼ù¡Ê42¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥«¥ï¥¨»á¤Î¡Ö»ùÆ¸µÔÂÔËÐÌÇ·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤Ç¤â¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï12Ç¯¤Ë²Î¼ê¤ÎÃæÂ¼ÎÜ°á¤È·ëº§¤·¤¿¤¬ÍâÇ¯Î¥º§¡£¤Þ¤¿21Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¼îµï¤Á¤Å¤ë¤È¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬24Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿Æ¸¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¹õÅÄ¤ÏÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤Ã¤Á¤â¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢ËÍ¤ÏÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢1¿ÍÌÜ¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¤ÏÏ¢¤ì»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿ÍÌÜ¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿·ëº§¤Ç¡¢¡ÈÃ¯¤Î»Ò¶¡¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ä¤Æ¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹õÅÄ¡£¤À¤¬2ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤Ç¡ÖÎ¥º§¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È±ü¤µ¤óÂ¦¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÍ¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤¿»þ¤Ë¡ÈÍ¦µ¤¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤«¤òÁª¤Ð¤»¤¿¡É¤Ç¡¢¡È¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥Þ¥Þ¤Î¤È¤³¤í¤ËÉÕ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¯¤Æ¡£¿ÆÉã¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¡¢¿ÆÉã¤ÎÊý¤¬ÍµÊ¡¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¿ÆÉã¤ÎÊý¤Ë»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢²¶¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤ëÊýË¡¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤«¡Ä¤¹¤´¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤»¤ó¡©Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤ÎÏÃ¡×¤È¡¢2¿Í¤¬¤â¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤á¤ë¤À¤±¤â¤á¤Æ¡¢¹ñ¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤·¡¢»Ò¶¡¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¡È²¶¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢·¯¤Î¤³¤È¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹ñ¤¬¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£²¶¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤â¤á¤¿¤Î¡£¸þ¤³¤¦¤Î¼Â²È¤ÎÊý¤¬¶â»ý¤Á¤À¤«¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤¬¿Æ¸¢¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â²¶¤¬°é¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤½¤ì¤Ç1Ç¯»Å»ö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤â¤¦¥«¥¹¥«¥¹¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¿Æ¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¡£°¦¤ÎÏÃ¤È¸¢Íø¤ÎÏÃ¤Ï°ã¤¦¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢»ö¼Â¤¬»Ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤½¤·¤¿¤é¸å¤ÇÄ´¤Ù¤¿»þ¤Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¿Æ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤À5ºÐ¤È¤«3ºÐ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¢¤¤¤Ä¤¬18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤âÁû¤¤¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â18Ç¯¸å¤ÎÂ©»Ò¡£¥Ñ¥Ñ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤À¤¾¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£