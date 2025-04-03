¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë¸ÂÄêŽ¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥µ¥ó¥Àー¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥ºŽ£¤¬ÅÐ¾ì¢ö
Í³ÚÀ½²Û¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ÀーŽ¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥Ò¥È¥Ä¥ÖŽ£¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¡ß¥Ð¥Ê¥Ê¤Î²¦Æ»¥Õ¥ìー¥ÐーŽ¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥µ¥ó¥Àー¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥ºŽ£¤ò¡¢2025Ç¯4·î8Æü(²Ð)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢Ž¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥µ¥ó¥ÀーŽ£¤¬¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¡ß¥´¥ê¥´¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥ó¥Ó¤Ë¸ÂÄê¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì
¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ÀーŽ¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥Ò¥È¥Ä¥ÖŽ£¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¹á¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¡ß¥Á¥ç¥³¤Î²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¥ê¥Ã!¥¶¥¯¥Ã!¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂçºå¡Û½Õ¤ò´¶¤¸¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢Ž¢¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥Ýー¥ÈŽ£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¸ÂÄêŽ¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥µ¥ó¥Àー¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥ºŽ£¤È¤Ï
²Á³Ê:138±ß(ÀÇ¹þ)
2023Ç¯5·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤¬¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²¦Æ»¤Î¥Á¥ç¥³¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¤Î¥´¥ê¥´¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¿Íµ¤¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ë¡£
¥Ð¥Ê¥ÊËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¤È¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥´¥ê¥Ã!¥¶¥¯¥Ã!¤Ê¿©´¶¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¡ß¥Á¥ç¥³¤Î¸ÂÄê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ
¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ÀーŽ¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥Ò¥È¥Ä¥ÖŽ£¥·¥êー¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡ß¥Á¥ç¥³¤Î²¦Æ»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¸ÂÄê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¥Á¥Ã¥×¤Î¥´¥ê¥´¥ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì£¤ï¤¤¤Î¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÉ¬¸«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£