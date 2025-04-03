½÷»ÒWÇÕ¤ÎÎ©¸õÊäÃÏ¤òFIFA²ñÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢2031Ç¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢2035Ç¯¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë
¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(FIFA)¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î²ñÄ¹¤¬¡¢½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©¸õÊä¹ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2031Ç¯¤È2035Ç¯¤Î³«ºÅÃÏ¤ÎÎ©¸õÊä¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿FIFA¡£3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Íý»ö²ñ¤Ç2031Ç¯¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«(CAF)¤ª¤è¤ÓCOCACAF(ËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤)¡¢2035Ç¯¤ÏCAF¤«¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ(UEFA)¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¾·Ã×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÏÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢FIFA¤Ï3Æü¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¤ÇÂè49²óÄÌ¾ïÁí²ñ¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î²ñÄ¹¤¬½÷»ÒWÇÕ¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2031Ç¯¡¢2035Ç¯¤È¤â¤Ë1·ï¤ÎÎ©¸õÊä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£2031Ç¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢Â¾¤ÎCONCACAF²ÃÌÁ¹ñ¤â»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢2035Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Á°²óÂç²ñ¤Î2023Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬¶¦ºÅ¡£2027Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2031Ç¯¤È2035Ç¯¤Î³«ºÅÃÏ¤ÎÎ©¸õÊä¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿FIFA¡£3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Íý»ö²ñ¤Ç2031Ç¯¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«(CAF)¤ª¤è¤ÓCOCACAF(ËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤)¡¢2035Ç¯¤ÏCAF¤«¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ(UEFA)¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¾·Ã×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÏÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2031Ç¯¡¢2035Ç¯¤È¤â¤Ë1·ï¤ÎÎ©¸õÊä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£2031Ç¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢Â¾¤ÎCONCACAF²ÃÌÁ¹ñ¤â»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢2035Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Á°²óÂç²ñ¤Î2023Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤¬¶¦ºÅ¡£2027Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£