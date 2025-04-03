£³·î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¿Í°÷ºï¸º¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ£²£°£´¡¥£¸¡óÁý¤ÈµÞÁý¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤Î²ò¸Û¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
£³·î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¿Í°÷ºï¸º¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ£²£°£´¡¥£¸¡óÁý¤ÈµÞÁý¡¢Ï¢Ë®¿¦°÷¤Î²ò¸Û¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡£³·î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¿Í°÷ºï¸º¿ô¤Ï£²£·Ëü£µ£²£´£°¿Í¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Çº®Íð¤·¤¿£²£°£²£°Ç¯£µ·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²·î¤Ï£±£·Ëü£²£°£±£·¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Î¨¤¤¤ëÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ê£Ä£Ï£Ç£Å¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ¢Ë®¿¦°÷¤ä·ÀÌó¿¦°÷¤Î²ò¸Û¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡146.40¡¡EUR/USD¡¡1.1078¡¡EUR/JPY¡¡162.17
¡¡£³·î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¿Í°÷ºï¸º¿ô¤Ï£²£·Ëü£µ£²£´£°¿Í¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Çº®Íð¤·¤¿£²£°£²£°Ç¯£µ·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²·î¤Ï£±£·Ëü£²£°£±£·¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯Î¨¤¤¤ëÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ê£Ä£Ï£Ç£Å¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ¢Ë®¿¦°÷¤ä·ÀÌó¿¦°÷¤Î²ò¸Û¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¡£
USD/JPY¡¡146.40¡¡EUR/USD¡¡1.1078¡¡EUR/JPY¡¡162.17