»°ÃÊ¤ª½Å¤È¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤â¤¦
2025Ç¯3·î1Æü¤«¤é4·î15Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯ ¶äºÂ Åìµþ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ 6-6-7¡Ë3³¬¡ÖNAMIKI667¡×¤Ë¤Æ¡Öºù¤Î¥Æ¥é¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â°û¤ßÊüÂê
ºù¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ç¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
»°ÃÊ¤ª½Å¤Ë¤Ï¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤¿¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¥¸¥§¥Î¥ô¥§¡¼¥¼¡×¡¢½Õ¤¬½Ü¤Î¿©ºà¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Öºù³¤Ï·¤È¿·¶Ì¤Í¤®¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡×¡¢¥¥Ì¥¢¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¤´ÈÓ¤Ë¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤¤¤¯¤é¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¡Ö¥µ¥é¥À¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¿ÉÌ£¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¡Ö¹ñ»ºµí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡×¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤â´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢ºù¤ÎÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÌ£¤ï¤¦¡Öºù¥Á¥å¥í¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥¦¡¼¥í¥óÃã¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï9488±ß¡£
Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¥é¥ó¥Á¤¬11»þ30Ê¬¤«¤é14»þ30Ê¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬18»þ¤«¤é22»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£