Snow Man宮舘涼太『ディズニー・オン・アイス』米国公演を体験！「夢と希望がつまった作品」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「(日本公演をグループのメンバーと鑑賞するとしたら)9人で観に行きたいと思います! 9人で!」(宮舘涼太)

ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとしたディズニーの人気者たちが登場し、世界レベルのフィギュアスケーティングによってディズニーストーリーの夢の世界を届する氷の上のミュージカルショー『ディズニー・オン・アイス』。2025年は7月から9月まで、全国10都市で 『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』が開催される。

そして4月3日に日本公演の記者発表会が行われ、スペシャルサポーターを務める宮舘涼太(Snow Man)、スペシャルゲストのミッキーマウスとミニーマウスが出席した。

純白のスーツで登場した宮舘は「シャッターチャンスです」と笑いを誘い、深々と優雅な一礼で挨拶。スペシャルサポーターを務めることになった今の気持ちについて「とても光栄です。僕自身もディズニーがすごく大好きで、何度もディズニー作品に救われました。何度もディズニー作品に背中を押してもらって、今やっと僕自身の夢も叶いました。ディズニー・オン・アイスの魅力をたっぷりと伝えていきたいです」と語った。

そして、ひと足早くアメリカ公演を観に行ったことを発表。そこで、現地での様子をVTRで観ながら、現地での感想などについてトークした。

初めてのアメリカ本土への訪問となった宮舘は「見る景色すべてが美しくて。スケールの大きさが新鮮でしたね」とコメント。メンバーへのお土産について聞かれると「おそろいのマグネットを僕のぶんも含めて9個買いました」と、笑顔を見せた。

「日本公演をグループのメンバーと鑑賞するとしたら誰と行きたいですか?」という質問には「ひとりを選べるわけないじゃないですか! 9人で観に行きたいと思います! 9人で!」と9人一緒をアピールして、グループ愛を覗かせるひと幕も。

また、現地ではスケーターに手料理をふるまったことを告白。「とても喜んでくださいました。3種類のおにぎりを振る舞わせてもらったのですが、(映像を観ながら)ほら、みんなすごく笑顔でしょ?」と話し、宮舘のアイデアでミッキー型の焼きおにぎりを用意したことも明かした。

アイスリンクでのスケート体験もした宮舘。リンク上では、スケーターと輪になって滑るという貴重な体験をしたという。

「自分がディズニー・オン・アイスに出演するならどんなシーンに出てみたいですか?」という質問には、空中を舞うエアリアルを体験したことを明かし、「日々鍛えていますし、腕力を使ったパフォーマンスは舞台でもやらせていただいているので、そういったものに挑戦させていただきたいですね」とコメントした。

なお、この会見の様子は特別番組での放送や動画配信サイトでの公開が予定されている。さらに、宮舘が出演するCMは4月4日から放送予定。CMでは宮舘がナレーションも務めている。会場では宮舘の「覚悟してご覧ください」という優雅な振りとともに、ひと足先にCMが公開された。

ここで、ミッキーマウスとミニーマウスが登場。ミッキー、ミニーの登場に宮舘は満面の笑顔でハイタッチで挨拶。

そして最後に「ひと足先にアメリカで観させていただきましたが、本当に夢と希望がつまった作品となっております。夢は必ず実現する、ということをこのショーから学びました。僕が体験したこの感動を、ぜひ会場で実感していただけたらうれしいです。会場でミッキー、ミニー、そして仲間たちをご覧いただいて、より強いパワーを会場で感じてください!」と締めくくった。

本公演のチケットは各プレイガイドにて先行予約を受付中。詳しくは公式サイト、公式SNSで。

(C)Disney,(C)Disney/Pixar

イベント情報

『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』

07/10(木)~07/13(日)秋田・由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ

07/19(土)~07/27(日)東京・有明アリーナ

07/31(木)~08/04(月)愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

08/09(土)~08/17(日)大阪・大阪城ホール

08/21(木)~08/25(月)神奈川・横浜アリーナ

08/29(金)~08/31(日)福岡・マリンメッセ福岡 A館

09/05(金)~09/07(日)広島・広島グリーンアリーナ

09/13(土)~09/15(月・祝)兵庫・ワールド記念ホール

09/20(土)~09/23(火・祝)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

09/27(土)~09/29(月)長崎・ハピネスアリーナ

『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』公式サイト

https://www.ctv.co.jp/disneyonice/

『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』 OFFICIAL X(旧Twitter)

Tweets by JPDisneyOnIce

『ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”』 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/disneyonicejapan/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43