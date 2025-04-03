DeNA¡¡1Ê¬¤±¶´¤ó¤Ç3Ï¢¾¡¡ª»³ËÜÍ´Âç¤Î¾¡¤Á±Û¤·»°ÎÝÂÇ¡¡2ÌëÏ¢Â³¤Ç¥²¥é¹¶Î¬¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA5¡½2ºå¿À¡Ê2025Ç¯4·î3Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡DeNA¤¬»³ËÜÍ´ÂçÊá¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÃæ±Û¤¨2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£1Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î6²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¡¢³á¸¶¤¬¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Î149¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£
¡¡8²ó¤Ë¤ÏËÒ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡7²ó¤Þ¤Ç4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¥±¥¤¤«¤é·ÑÅê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢8²ó1»à°ìÎÝ¤Ç2ÈÖ¼ê¤ÎºäËÜ¤¬º´Æ£µ±¤ËÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Á°Æü2Æü¤Ï3ÅÀº¹¤ò8²ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ±äÄ¹12²ó°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë·ù¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é»³ËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£2ÌëÏ¢Â³¤Ç¥²¥é¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤È¡¢¿¹¤Îµ¾ÂÇ¤Ç¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡ÖÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÊá¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤Ç¤·¤¿¡£ºòÆü¤â¼ã¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£