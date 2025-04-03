¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÛÃå¤Þ¤ï¤·ÅÙ¤¬È´·²¡ª ¤¤¤ÞÇã¤Ã¤Æ²Æ¤Þ¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¹â¥³¥¹¥Ñ¥ï¥ó¥Ô¡×Âç¿Í¥³¡¼¥Ç3Áª
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ª Ãå¤Þ¤ï¤·ÅÙÈ´·²¡Ö½Õ²Æ¤ÎÍ¥½¨¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×1Ëç¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬´°À®¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢º£¤«¤é²Æ¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃå¤Þ¤ï¤·¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡Ö¹â¥³¥¹¥Ñ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ³¹Ãæ¤Ç¤â¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤âOK¡Ö¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×
¡Ö¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡×¡ÊÀÇ¹þ4990±ß¡Ë¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê½Õ²Æ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤ÏºÙ¤«¤Ê¥®¥ã¥¶¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Í¥½¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î·×3¿§¡£¥É¥Ó¡¼¿¥¤ê¤Î¥³¥Ã¥È¥ó100¡óÁÇºà¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë²á¤®¤º¡¢¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤Î¤âÂç¿Í¸þ¤±¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢¾å¤«¤é¡Ö´¶Æ°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤òÃåÍÑ¡£¸ª¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ©¤¬Ïª½Ð¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Õ¤Î»þ´ü¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ËÄ¹Âµ¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2. Ãå¤ä¤»¡õ¤¤ì¤¤¸«¤¨¤â¤«¤Ê¤¦¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¡×¡ÊÀÇ¹þ2990±ß¡Ë¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤Ï¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡¢²¼È¾¿È¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢Ãå¤ä¤»¤â¤¤ì¤¤¸«¤¨¤â¤«¤Ê¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
À¸ÃÏ¤Ï¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë´¥¤¯¥É¥é¥¤µ¡Ç½¤äÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãå¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¡£¾ö¤ó¤Ç¤â¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Î¹¹Ô»þ¤Ê¤É¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î·×6¿§¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ï¤Î¾æ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Ç¡Ö¾æÄ¹¤á¡×¡Ö¾æÃ»¤á¡×¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¹¤µ¤¬Áª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¾å¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¤Î¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥ê¥Í¥ó¥·¥ã¥Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤â¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÁª¤Ó¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÇÛ¿§¤¬¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¡×¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤ÇµÓÄ¹¸ú²Ì¤â¡ª
¡Ö¥ê¥Í¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ4990±ß¡Ë¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥ê¥Ü¥ó¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¡¢¼Ì¿¿¤Î¥é¥¤¥È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î2¿§¡£
¥ê¥Í¥ó¤Ë¥ì¡¼¥è¥ó¤È¥Ê¥¤¥í¥ó¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸÷Âô¤ä¥Ï¥ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÇÈ©¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤ÁÇºà´¶¤Ç¡¢²Æ¤Î¾ø¤·½ë¤¤»þ´ü¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥á¥ó¥º¤Î¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¥Ý¥í¥»¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤ËÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¿§Ì£¤¬¡¢½Õ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤ò·Ú¤¯·ë¤Ö¤È¹ø¤Î°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨¾¦ÉÊ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ÏÆü¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¾Ò²ð¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Öºß¸Ë¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
(Ê¸:²£À¥ ¿¿ÃÎ»Ò¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¬¥¤¥É¡Ë)