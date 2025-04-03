ÅìÂç»û³Ø±à¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡¡¶µ°÷¤Î»þ´Ö³°ÄÂ¶â¤Ê¤ÉÉÔÊ§¤¤ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡¶µ°÷¤Ø¤ÎÄÂ¶â¤ÎÉÔÊ§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢3·î¤ËÏ«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÅìÂç»û³Ø±à¡ÊÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Î³Ø¹»Ë¡¿Í¤äÍý»ö¡¢2¿Í¤Î´´Éô¿¦°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆàÎÉÃÏ¸¡¤Ï3Æü¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½èÊ¬¤Ï3·î28ÆüÉÕ¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆàÎÉÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ï¡¢³Ø±àÂ¦¤¬¶µ°÷36¿Í¤ËºòÇ¯10·î¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯Ê¬¤Ê¤É·×Ìó130Ëü±ß¤ÎÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±³Ø±à¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÆ±Ï«´ð½ð¤«¤éÄÂ¶â¤ÎÉÔÊ§¤¤¤ÇÀ§Àµ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ÎÌó3Ç¯Ê¬¤ÎÉÔÊ§¤¤Ê¬¤Ï»Ùµë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼þµ£緂¡Ë