¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡ÖÀ¶Á¿·Ï¡×¡©¡ªÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¬¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥¤½÷²á¤®¤ë¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸«¤»¤¿À¶¤é¤«¤Ê°ìÌÌ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡×¤³¤È¸ÅÀîÍ¥Æà¤¬£³Æü¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤ç¡¼¤Î¼ýÏ¿Á°¤Î¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¡×¤ÈÈþ¸ª¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ¼ª¤ËÈ±¤ò¤«¤±¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀ¶Á¿¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡ÖºòÆü¼ª¥Ä¥Ü¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤Â¤Ç¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤Æ¤ó¤·¤ç¤ó¤¿¤«¤¤£÷£÷£÷£÷¡¡¸á¸å¤â´èÄ¥¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇò¥®¥ã¥ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡¼Âç¹¥¤¡×¡Ö¥¤¥¤½÷²á¤®¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡ÖÀ¶Á¿·Ï¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡¤¤ì¡Á¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£