¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥®¥¢¾å¤¬¤ë¤ÎÎ®ÀÐ¡ª¡×Íº¤¿¤±¤ÓÏ¢È¯Ç´Åê¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¡Ê»»¦¤Ç´íµ¡Ã¦½ÐÏ¢È¯¤Ë£Ó£Î£Ó¤â¶Ã¤¬¤¯¡Ö¿À¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿À¤Ê¤ó¤¸¤ã¡©¡×¡Ö¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¡×
¡¡¡ÖÃæÆü¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£³Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¡££µ²ó¤Þ¤Ç£±¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡¡¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤òÎ¿¤¤¤Ç¤ÎÇ´Åê¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¡¼·¯¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥®¥¢¾å¤¬¤ë¤ÎÎ®ÀÐ¤À¡×¡¢¡Ö¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¡×¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¥Þ¡¼·¯¡¢¿À¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿À¤Ê¤ó¤¸¤ã¡©¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÀèÆ¬²¬ÎÓ¡¢Â³¤¯¾åÎÓ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤À¤¬¡¢ºÙÀî¤òÃæÈô¡¢ÀÐÀî¹·¤Ï£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¡¢Í·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡Ö¥ª¥Ã¥·¥ã¡¼¡ª¡×¤È¡¢½é²ó¤«¤éÍº¤¿¤±¤ÓÁ´³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»°²ó¤Ï£²°ÂÂÇ¤Ç£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¾åÎÓ¤Îµ¾Èô¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¹·¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£ºÆ¤Ó£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Þ²ó¤ÏÀèÆ¬ÌÚ²¼¤ËÇ´¤é¤ì¤Æ»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£²¬ÎÓ¤Ë¤Ï±¦ÀþÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢¾åÎÓ¤ËºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¡£»Íµå¤Ç£±»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£³ÈÖºÙÀî¤ò»°¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÆ¤ÓÍº¤¿¤±¤Ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤ë»þ¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ö¤òÃ¡¤¤¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È£³¾¡¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòµ¨¤Ï±¦Éª¤Î¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤ï¤º¤«£±ÅÐÈÄ¡£Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£µð¿Í¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢ÆþÃÄ¤òÂ¨·è¤·¤¿¡£