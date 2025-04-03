¡Ú°Ï¸ë¡Û½½ÃÊÀïÂè3¶É¤Ç¼ÇÌî¸×´Ý¶åÃÊ¤¬°æ»³ÍµÂÀ½½ÃÊ¤Ë¾¡Íø¡¡3Ï¢¾¡¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô
¡¡°Ï¸ë¤Î¼·Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¡¢½½ÃÊÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤ÎÂè3¶É¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î¼ÇÌî¸×´Ý¶åÃÊ¡Ê25¡Ë¤¬°æ»³ÍµÂÀ½½ÃÊ¡Ê35¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½½ÃÊÀï¤ÎÂè3¶É¤Ï3Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°æ»³½½ÃÊ¤ËÏ¢¾¡¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¼ÇÌî¶åÃÊ¤¬Âè3¶É¤â¾¡¤Á¡¢µîÇ¯¡¢°æ»³½½ÃÊ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¡Ö½½ÃÊ¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃ¥´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°æ»³½½ÃÊ¤Ï¡Ö½½ÃÊ¡×¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö²¦ºÂ¡×¤È¡Ö¸ëÀ»¡×¤Î2´§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½½ÃÊÀï¤ÎÂè3¶É¤Ï3Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°æ»³½½ÃÊ¤ËÏ¢¾¡¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¼ÇÌî¶åÃÊ¤¬Âè3¶É¤â¾¡¤Á¡¢µîÇ¯¡¢°æ»³½½ÃÊ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¡Ö½½ÃÊ¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÃ¥´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°æ»³½½ÃÊ¤Ï¡Ö½½ÃÊ¡×¤ò¼º¤¤¡¢¡Ö²¦ºÂ¡×¤È¡Ö¸ëÀ»¡×¤Î2´§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£